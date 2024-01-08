السعودية مازالت مهتمة بالتطبيع

قال سفير السعودية في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر، إن بلاده مهتمة بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" بعد حرب غزة، ولكن أي اتفاق للتطبيع "لابد أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية".

وكشف الأمير خالد بن بندر، في تصريح لـ"بي بي سي"، أن الاتفاق كان "وشيكا"، عندما علقت السعودية المحادثات بوساطة أمريكية، إثر الحرب الصهيونية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف أن السعودية لا تزال تؤمن بإقامة علاقات مع "إسرائيل"، على الرغم من الخسائر الفادحة في الأرواح في غزة، ولكنه قال إن ذلك لا ينبغي أن يكون "على حساب الشعب الفلسطيني".

ونبه السفير السعودي أيضا إلى "خذلان الإنسانية" في غزة، لأن المجتمع الدولي لم يفعل ما فيه الكفاية لإنهاء القتال.