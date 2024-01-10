إدارة وفاق سطيف تطمئن الأنصار

عبرت إدارة وفاق سطيف عن أسفها للهزيمة التي سجلها الفريق بملعب 8 ماي 45 أمام شباب بلوزداد (1-3)، أمس الثلاثاء، مطمئنة الأنصار أنها ستعمل على تعزيز صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وجاء في بيان الإدارة السطايفية، اليوم الأربعاء " بعد النتيجة السلبية المسجلة خلال لقاء وفاق سطيف مع شباب بلوزداد يوم الثلاثاء، تتأسف إدارة نادي وفاق سطيف للأنصار الأوفياء على هذا التعثر وتثني عليهم على البلاء الحسن الذي ظهروا به في المدرجات كما تشكرهم على كل المؤازرة للفريق خلال 90 دقيقة رغم قساوة الطقس".

وأضاف ذات البيان " تعثر الفريق في هذا اللقاء كان لعدة أسباب أهمها غياب اللاعبين الأساسيين بفعل الإصابات والعقوبات المسلطة عليهم من طرف الرابطة".

ووعدت الإدارة مناصري النسر الأسود أنه سيتم تعزيز الفريق بلاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي.

للتذكير، يتواجد وفاق سطيف في المركز الثاني برصيد 20 نقطة بعد إجراء 12 جولة.