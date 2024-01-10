أولمبي الشلف: قيس اليعقوبي يرمي المنشفة

أعلنت إدارة أولمبي الشلف، اليوم الأربعاء، مغادرة المدرب التونسي، قيس اليعقوبي، العارضة الفنية للنادي.

وجاء في بيان الإدارة: "تعلن إدارة شركة أسود الشلف اليوم عن الاستقالة الرسمية للمدرب قيس اليعقوبي من على رأس العارضة الفنية للفريق لأسباب شخصية كما تتقدم إدارة النادي بتشكراتها الخالصة على التنازلات المادية التي قام بها عند إمضائه للعقد المُبرم بين الطرفين وكذا التنازل على بقية مُستحقاته العالقة لدى الفريق متمنيين له كل التوفيق والنجاح في حياته المهنية مُستقبلاً".

وكان الفريق قد بدأ الموسم مع التقني عبد القادر يعيش الذي رمى المنشفة بعد هزيمة مولودية البيض شهر أكتوبر الماضي، حيث سيكون حامل لقب كأس الجمهورية على موعد مع تعيين ثالث مدرب قبل نهاية مرحلة الذهاب.