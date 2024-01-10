أمطار رعدية مرتقبة يومي الخميس والجمعة

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة له، اليوم الأربعاء، عن تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية مصحوبة بحبات البرد على عدة ولايات من وسط وشرق البلاد.

وتخص هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي" ولايات تيبازة، البليدة، المدية، الجزائر العاصمة وبومرداس، وذلك يوم غد الخميس بداية من السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا، حيث يتوقع أن تتراوح كمية الأمطار ما بين 20 و30 ملم محليا.

كما تخص هذه النشرية ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، قسنطينة، ميلة، شمال سطيف، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس بكميات تتراوح ما بين 20 و40 ملم ويمكن أن تتجاوز 50 ملم محليا، وذلك بداية من منتصف نهار يوم غد الخميس إلى غاية الثالثة زوالا من يوم الجمعة.