Des pluies orageuses attendues jeudi et vendredi

Des pluies parfois orageuses, accompagnées de grêles seront enregistrées dans plusieurs wilayas, a annoncé ce mercredi l’office national de météorologue dans un bulletin météo spécial.

Dans son BMS classé orange, l’ONM a indiqué que les wilayas concernées sont Tipaza, Blida, Médéa, Alger et Boumerdès.

La validité de ce BMS s’étend de jeudi à 6h du matin jusqu’au même jour à 21h. La pluviosité, ajoute la même source, atteindra entre 20 et 30 mm localement.

D’autres wilayas sont notamment concernées par ce BMS, dont Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Bouira, Constantine, Mila, le nord de Sétif, Skikda, Annaba, El-Taref, Guelma et Souk Ahras.la pluviométrie dans ces wilayas atteindra entre 20 et 40 mm pouvant dépasser 50 mm localement, à partir de jeudi à midi jusqu’au vendredi à 15h.