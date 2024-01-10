نتائج منافسي "الخضر"

أجرى منافسو المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية، مواجهات ودية، اليوم الأربعاء.

وواجه المنتخب البوركينابي نظيره من الكونغو الديمقراطية بمدينة دبي، أين يقيم معسكره التحضيري، وانتهت المواجهة التي أقيمت دون حضور الجمهور ودون نقل تلفزي بفوز "الخيول" بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وافتتح بالتي توري باب التسجيل للمنتخب البوركينابي في الدقيقة 36 ثم أضاف محمد كوناتي الهدف الثاني في الدقيقة 41، فيما قلص مامبا النتيجة للكونغو الديمقراطي في الدقيقة 57.

وكان المنتخب البوركينابي قد انهزم في أولى مقابلاته التحضيرية ضد إيران بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث ستطير البعثة غدا الخميس إلى كوت ديفوار.

من جهته، حقق منافس "الخضر" الأول في المنافسة القارية، المنتخب الأنغولي، فوزا عريضا على حساب البحرين بثلاث أهداف دون مقابل، بالإمارات، في المباراة الأخيرة قبل التوجه إلى كوت ديفوار، غدا الخميس.

وكان المنتخب الأنغولي قد تعادل سلبا مع نظيره من الكونغو الديمقراطية، يوم السبت الماضي، بنتيجة سلبية.

ثالث منافسي المنتخب الوطني في دور المجموعات، الذي يتربص بمدينة طبرقة التونسية، واجه اليوم نادي مورابيتونس السويسري وفاز عليه بنتيجة عريضة استقرت عند 4-1.

وكان المرابطون قد فرضوا التعادل على المنتخب التونسي بنتيجة سلبية، خلال أولى المواجهات الودية.