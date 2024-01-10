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المجلس الأعلى للأمن يناقش التصرفات العدائية لبلد عربي

10 جانفي 2024 ()
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أبدى المجلس الأعلى للأمن، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أسفه من التصرفات العدائية لبلد عربي تجاه الجزائر.

وحاء في بيان رئاسة الجمهورية "ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خُصّص لدراسة الوضع العام في البلاد، والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل".

وأضاف ذات البيان "في هذا الصدد أبدى المجلس الأعلى للأمن أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق".

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