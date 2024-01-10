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مجتمع

مستغانم:شرطة عين تادلس تسترجع سلاحا ناريا محل سرقة

10 جانفي 2024 ()
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تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين تادلس بمستغانم من وضع حد لنشاط شخصين تتراوح أعمارهما بين 18 و19 سنة،مسبوقين قضائيا متورطين في قضية سرقة سلاح ناري (بندقية صيد) من داخل مسكن.
القضية جاءت على إثر تلقي عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة عين تادلس لشكوى مفادها تعرض مسكن أحد أقربائه المغترب بدولة أجنبية إلى عملية السرقة التي طالت بندقية صيد ومجموعة من الهواتف النقالة.وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيهما تحت إشراف النيابة المختصة،والعثور على السلاح الناري الذي كان مخبأ بين الأحراش بداخل حديقة عمومية بعين تادلس.وقد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي،فيما تبقى الأبحاث جارية لتوقيف شريكه في العملية.وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.

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