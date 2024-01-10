خطوة جديدة لعطال

أعلن محامو مدافع المنتخب الوطني، يوسف عطال، اليوم الأربعاء، أن موكلهم استأنف إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب نشره مقطع فيديو للداعية الفلسطيني محمود الحسنات على خلفية العدوان الصهيوني على غزة.

وأدين عطال، الذي يستعد للمشاركة مع "الخضر" في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، في الثالث من جانفي الحالي بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو بتهمة التحريض على الكراهية على أساس الدين.

وكان محاموه تطرقوا إلى إمكانية استئناف الحكم مباشرة بعد النطق به، وأوضح محاميه أنطوان فاي لوكالة فرانس برس "بعث برسالة دعم للفلسطينيين في غزة. بالنسبة له، هذا هو السلام، وهو ليس الوحيد".

ودافع عطال عن نفسه بالقول إنه لم يشاهد مقطع الفيديو بأكمله وأعاد نشره من دون أن يعرف كافة ما يحتويه.

وشدد خلال مثوله أمام المحكمة "أنا لست معادياً للسامية. أنا لست ضد اليهود ولا ضد المسيحيين، ليس لدي أي كراهية ضد أي شخص".

وتعرّض لاعبو كرة قدم آخرون لمضايقات كبيرة في فرنسا بسبب دعمهم للشعب الفلسطيني على غرار المهاجم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة.

ويملك عطال فرصة اللعب مجددا مع نيس عند عودته من كأس الأمم الأفريقية، لكن رحيله عن صفوفه يبقى واردا خلال فترة الانتقالات الشتوية.