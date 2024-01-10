تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر-الكونغو"

أشرف رابح بوثلجة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024 بمقر المجلس، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر- جمهورية الكونغو الديمقراطية"، و ذلك بحضور السكرتير الأول لدى سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالجزائر طونغو لوسيان وممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد فاروق بومعزة. وحسب بيان للمجلس فقد "عبر بوثلجة عن أمله بأن تساهم هذه المجموعة بشكل فعلي وعملي في تنشيط الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون البرلماني بين الهيئتين التشريعيتين سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى المنظمات البرلمانية القارية." وفي هذا المقام، "استعرض رئيس اللجنة، مستوى العلاقات الثنائية التي تتسم بالطابع الأخوي وأكد تطلع الجزائر إلى إعادة بناء شراكة متميزة مع جمهورية الكونغو ترتكز على منطق التعاون الافريقي". ولدى تناوله الكلمة، تطرق السكرتير الأول لدى جمهورية الكونغو، أضاف المصدر، إلى "واقع العلاقات بين البلدين واصفا إياها بالعلاقات الأخوية الجيدة وحث في نفس الوقت على ضرورة الارتقاء بها عن طريق تبادل الخبرات والوفود".