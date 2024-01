Retrait de huit modèles chauffage et détecteurs de gaz du marché national

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, a annoncé, mercredi dans un communiqué, le retrait immédiat de quatre (4) modèles de chauffage à gaz du marché national, de différentes marques, ainsi que quatre (4) modèles de détecteurs de monoxyde de carbone, et ce, pour non-conformité aux normes de sécurité en vigueur.

Il s'agit des chauffages des modèles (Max RGP14ND) de la marque Maxwell, et (N26PRO) de la marque Zass Turbo, ainsi que le modèle (KF-B131-01) de la marque Arina Brand, et le modèle (SIROCCO) de la marque Atlas.

Pour les détecteurs de monoxyde de carbone, le retrait concerne le détecteur de la marque (Jumbo), et le modèle (MD-DCO-921) de la marque MAD-MAX, en plus du modèle (B-DETEC-CO37) de la marque BRANDT, et finalement le modèle (RM33) de la marque ELRO.

La décision du retrait immédiat de ces appareils du marché national, intervient suite à plusieurs essais réalisés sur les appareils en question, qui ont démontré leur non-conformité aux dispositions de l'arrêté interministériel du 31 janvier 2016, relatif au règlement technique fixant les exigences de sécurité des appareils à gaz combustible, a précisé le ministère.

Pour cela, le ministère a appelé tous les consommateurs ayant acheté ces appareils "à cesser immédiatement de les utiliser".