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توصيات جديدة لفائدة سكان أحياء "عدل"

10 جانفي 2024 ()
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ترأس الاربعاء، المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري دحماني جلال الدين بمقر صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية إجتماعاً دوريا وتقييمياً.
وحسب بيان للفرع العقاري، فقد تم ذلك بحضور: عدد من مدراء وكالة عدل، رؤساء الفروع الجهوية الموزعة عبر التراب الوطني ط، وكذا رؤساء الدوائر والمصالح التابعة لفرع عدل للتسيير العقاري.
وأضاف نفس المصدر، بأن "الغرض من الاجتماع هو مناقشة ميزانية المؤسسة و كذا تقييم حصيلة السنة الفارطة ووضع مخطط اصلاح جديد للدفع بوتيرة عمل المؤسسة".
وقام المدير العام لفرع التسيير العقاري ب"اعطاء الكلمة لكل الحضور و الاصغاء الى مشاكل وانشغالات الاطارات والعمال على مستوى المديريات الجهوية، الدوائر و المصالح، و توعد بسد كل النقائص في غضون الايام القليلة المقبلة، كما تطرق الى المشاريع المراد تحقيقها في السنة الجارية، (آفاق 2024)."
وفي ذات السياق اكد المدير العام "على ضرورة الإلتزام والتقيد بالتعليمات المسداة من طرفه والخاصة برفع وتيرة العمل، من اجل ضمان خدمة افضل والسهر على راحة السكان المستفيدين وهو ما يمثل التحدي الواجب على الجميع رفعهُ".

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