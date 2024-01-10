الكشف عن سبب اختلالات سوق الدواء

استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، الأربعاء، برئاسة ناصري زوهير، رئيس اللجنة، إلى عرض قدمه سمير فرحات، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، وحسب بيان للمجلس فقد تم ذلك "في إطار الجلسات التي تنظمها اللجنة للاستماع إلى مسؤولي بعض المؤسسات التابعة لقطاع الصحة".

وبعد أن قدم لمحة عن دور ومهام المؤسسة التي يشرف عليها، كشف فرحات عن التقديرات المالية الخاصة بالصيدلية "والتي جاءت كما يلي: المشتريات 145 مليار دج سنة 2023/ المبيعات 145 مليار دج سنة 2023/ الديون:140 مليار دج سنة 2023".

ومن أجل تكفل أفضل بالمرضى، أضاف نفس المصدر، "قامت الصيدلية المركزية سنة 2023 باقتناء الأدوية المبتكرة (31 منتجا)، والتي بذلت من أجلها مجهودا ماليا كبيرا يمثل 10% من المبلغ الإجمالي لمشتريات الأدوية أي ما يعادل 14.5 مليار دج، بما فيه الأدوية الخاصة بمرضى السرطان".

كما كشف عن تطور المخزون التجاري للصيدلية، "من خلال بلوغه 22 مليار دج، سنة 2022، 42 مليار دج سنة 2023، توقع 52 مليار دج سنة 2024.

وفي إطار "ترقية القطاع الصحي في ولايات الجنوب والهضاب العليا"، أعلن ذات المسؤول عن "فتح ملحقة للصيدلية المركزية للمستشفيات بولاية تمنراست وعن قرب فتح ملحقة أخرى بولاية سطيف."

ومن جهة أخرى أوضح المدير أن "المخزون الاستراتيجي يهدف إلى ضمان وفرة المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بنسبة تغطية تمتد لـ 6 أشهر".

وعن أسباب الاختلالات في سوق الدواء والمستلزمات الطبية، "أكد المسؤول الأول عن الصيدلية المركزية بأنها تعود أساسا إلى: عدم تحكم المؤسسات الصحية في تقديرات حاجياتها بدقة، ظهور عيوب الجودة أو المطابقة، وكذا التأخير في عمليات تسليم برامج استيراد المواد الأولية بالنسبة للمنتجين المحليين، وعدم احترام الموردين بالتزاماتهم التعاقدية."

وفي الأخير، "أكد فرحات أن الصيدلية المركزية للمستشفيات تبقى ملتزمة تمامًا بالتموين المستمر بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية عالية الجودة في جميع ولايات الوطن، وأضاف بأن المسؤولين مدركون تماما للتحديات المرتبطة بتعزيز دور الصيدلية كشريك موثوق للنظام الصحي في الجزائر".