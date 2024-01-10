انطلاق رحلات دعم "المحاربين" غدا

أكد الرئيس المدير العام لسياحة وأسفار الجزائر، الطاهر ساحري، عن تنظيم أول رحلة لمشجعي "الخضر" إلى كوت ديفوار باتجاه "أبيدجان" يوم الجمعة 12 جانفي الجاري، مؤكدا على توفير الترتيبات التنظيمية الضرورية التي تضمن التكفل بالمشجعين في سفريتهم إلى كوت ديفوار، فيما أشارت مصادر من الجوية الجزائرية إلى تدعيم قدرات نقل المناصرين مراعاة للطلب المسجل من قبل الراغبين في التوجه إلى كوت ديفوار، بتوفير سعة أكبر من المقاعد في الرحلات المبرمجة.

وأشار الطاهر ساحري، في تصريح لـ"الخبر"، أمس، إلى ضمان أول رحلة للمشجعين إلى كوت ديفوار يوم الجمعة 12 جانفي الجاري، علما أن عدد الرحلات المنتظمة التي تنظمها الجوية الجزائرية من الجزائر إلى أبيدجان كوت ديفوار ثلاث رحلات أيام الأربعاء والجمعة والأحد، بينما الرحلات من أبيدجان إلى الجزائر مبرمجة أيام الخميس والسبت والإثنين.

وبالنظر إلى الطلب المسجل، حيث تمت الإشارة إلى إحصاء ملء 500 استمارة، بما يمثل مبدئيا 500 مناصر مفترض كمرحلة أولى يتنقلون إلى أبيدجان، فإنه تم دعم قدرات النقل من قبل الجوية الجزائرية بنسبة 50 بالمائة للسماح بنقل أكبر عدد من المناصرين، بداية بأول رحلة مرتقبة في 12 جانفي الجاري.

وشدد الرئيس المدير العام لسياحة وأسفار الجزائر، الطاهر ساحري، على إلزامية "التطعيم" للمشجعين لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتنقل إلى كوت ديفوار، مؤكدا أنه "في حالة تسجيل زيادة فإنه ستتخذ التدابير الضرورية، حيث لم نغلق الباب ولم نحدد حدا أو فترة منية، بل إن هنالك إمكانية برمجة رحلات إضافية، في حال وجود طلب"، ليستطرد "في حالة المرور إلى الأدوار المتقدمة، فإننا سنظل في الخدمة لمرافقة المشجعين الراغبين في التنقل".

في نفس السياق، لم يستبعد المتحدث ارتقاب أن يكون هنالك رحلتان يوم الأحد 14 جانفي للتمكن من نقل القدر الكافي من مشجعي "الخضر" الذين يخوضون أول مباراة لهم في "ملعب السلام" ببواكي يوم الإثنين 15 جانفي 2024، وتبعد المدينة عن أبيدجان بنحو 350 كلم.

ووفقا للمتحدث فإن الترتيبات المتخذة تضمن إقامة المشجعين في مدينة "ياموسوكرو" لتوفر قدرات الإيواء مقارنة ببواكي، مع توفير وسائل النقل عبر الحافلات نظرا لعدم بعد العاصمة عن بواكي، حيث تقدر المسافة بين ياموسوكرو وبواكي بـ107,5 كيلومتر. وأوضح ساحري أنه يرتقب أن تكون هنالك رحلات إضافية بالتدريج أيام 15 أو 16 جانفي في حالة تسجيل طلب.

وقامت سياحة وأسفار الجزائر بالترتيبات اللازمة لحصر الطلب الفعلي لمشجعي "الخضر" الذين يتطلب منهم استكمال التدابير، لاسيما ما تعلق بالتطعيم.

بالمقابل، أفاد مصدر من الجوية الجزائرية بالقيام بدعم قدرات نقل مشجعي الفريق الوطني لكرة القدم، حيث يرتقب الرفع من القدرات وعدد المقاعد بنسبة 50 بالمائة، علما أن الرحلات بين الجزائر وأبيدجان كانت تضمن على متن طائرات "بوينغ 737-600" وبوينغ "737-800". وتضمن "الجوية الجزائرية" ثلاث رحلات منتظمة ولا يتم استبعاد برمجة رحلات إضافية، بالتنسيق مع سياحة وأسفار الجزائر، في حالة اقتضت الضرورة ذلك وتسجيل طلب فعلي لمشجعي "الخضر"، علما أن كل مشجع قام بتسجيل نفسه مطالب بتسديد قيمة 200 ألف دينار جزائري، أي 20 مليون سنتيم، للتنقل إلى كوت ديفوار ومتابعة مباريات الدور الأول للمنتخب الوطني خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في مدينة بواكي، ويتم التكفل بالمشجعين بمعية سياحة وأسفار الجزائر، بداية بالنقل من الجزائر إلى أبيدجان، والإيواء في ياموسوكرو والإطعام والنقل إلى بواكي، فضلا عن التكفل بتذاكر الدخول.