مباشر: أبو عبيدة..كبّدنا العدو ولا نزال نكبده خسائر فادحة

أبو عبيدة: كبّدنا العدو ولا نزال نكبده خسائر باهظة

كلمة للناطق باسم كتائب عز الدين القسام "أبو عبيدة" بعد 100 يوم من بدء العدوان الصهيوني على غزة:

د #ابو_عبيده حفظه الله تازه وینا!



وا یې ورئ او نشر یې کړئ.pic.twitter.com/iKrFKFMAk8 — فلسطین (پښتو) (@PalestinePashtu) January 14, 2024

- كبّدنا العدو ولا نزال نكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر 2023.

- استهدفنا وأخرجنا من الخدمة 1000 آلية عسكرية صهيونية خلال 100 يوم في غزة.

- جُلّ ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام.

- معركة طوفان الأقصى هي معركة الوطن الفلسطيني، يقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد.

- أي حديث سوى وقف العدوان على شعبنا ليست له أي قيمة.

- العدو أخفق في تحقيق أهدافه، أو تحرير أي أسير لدينا.

- مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية.

- على الأغلب العديد من الأسرى قد قُتلوا، والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم.

- من واجبنا أن نحيط ملياري مسلم في العالم بأن العدو الصهيوني دمّر معظم مساجد قطاع غزة.

- نحيي المقاومة في لبنان واليمن والعراق، وننعى شهداءهم.

- جاءتنا رسائل المقاومة بتوسيع عملياتها في قادم الأيام مع استمرار العدوان على غزة.

استمرار استهداف صوت الحقيقة: 118 صحفيًا وصحفية شهداء في غزة

استشهد اليوم الأحد المصور الصحفي يزن الزويدي، مصور قناة الغد الإخبارية إثر استهداف قوات الاحتلال له في شمال غزة.

وحملت القناة في بيان لها، قوات الاحتلال المسؤولية عن استهداف الصحفيين والطواقم الإعلامية في غزة، وناشدت المؤسسات الحقوقية الدولية إدانة جرائم الاحتلال ضد حرية التعبير.

سرايا القدس: قصفنا حشود العدو بكلية العلوم في خان يونس

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت مع كتائب الأقصى حشود العدو في محيط كلية العلوم بخان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل.

قصف أمريكي بريطاني يستهدف موقعا شمال الحديدة

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) أن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف جبل جدع بمديرية اللحية شمال مدينة الحديدة اليمنية، وأن الطائرات الحربية الأمريكية تحلق بكثافة في سماء المحافظة.

كيربي: نقترب من مرحلة قد تكون أقل حدة في حرب غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي "إننا نقترب بشكل أكبر من مرحلة قد تكون أقل حدة في حرب غزة".

وبخصوص التصعيد في البحر الأحمر، أكد كيربي أن واشنطن لا تسعى للصراع مع الحوثيين وأنها تعتقد أن ضرباتها الأخيرة ضد مواقع حوثية في اليمن "كان لها تأثير جيد".

استشهاد الصحفي يزن الزويدي بقصف شمالي غزة

قالت قناة الجزيرة إن الصحفي يزن الزويدي، مصور تلفزيون الغد، استشهد في قصف صهيوني شمالي قطاع غزة.

صفارات الإنذار تدوي في ضواحي تل أبيب

قالت قناة الجزيرة إن صفارات الإنذار دوّت قبل قليل في ضواحي تل أبيب الجنوبية.

القسام: قصفنا أسدود المحتلة برشقة صاروخية

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية من طراز مقادمة M75 ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة.

وأكد مصدر قيادي بكتائب القسام أن الرشقة الصاروخية على أسدود انطلقت من أماكن توجد بها قوات الاحتلال.

أطباء بلا حدود: 15 مستشفى فقط تعمل بغزة

قالت رئيسة المكتب الإعلامي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الشرق الأوسط للجزيرة إن 15 مستشفى فقط تعمل في غزة من أصل 36.

الصهاينة غارقون في الفشل

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إن الكيان الصهيوني وبعد 100 يوم من الحرب على غزة، "غارقة في الفشل، ولم تنجز سوى القتل، والتدمير، وتقديم صورة التوحش، ولم تصل حتى إلى صورة النصر".

وأشار نصر الله إلى أن "إسرائيل فشلت في تحقيق الأهداف المعلنة وشبه المعلنة والضمنية. ومن بين المعلنة، القضاء على حركة حماس، وحكومة حماس، واستعادة الأسرى الصهاينة، أما من بين الأهداف شبه المعلنة والضمنية، فهي تهجير أهل غزة واحتلال غزة وتدميرها"، لافتاً إلى أن "الصهاينة في هذه الحرب هي أكثر تشدداً وتكتماً وسيطرة على الأخبار والمعلومات من أي حربٍ مضت".

ومضى الأمين العام لـ"حزب الله" قائلاً: "مرّت 100 يوم من الحرب، وغزة تقاوم وتصمد وشعبها في حالة صمود أسطوري لا مثيل له في التاريخ. 100 يوم من القصف الوحشي الذي لا يوفّر أحدا وأهل غزة ثابتون وصامدون وراسخون أقوياء، لا ينكسرون، ولا يتنازلون ولا يضعفون ولا ينسحبون ولا يستسلمون، أما مقاومتها بكل فصائلها، بعناوينها وانتماءاتها المختلفة، فهي تقاتل بشجاعة وبطولة وإبداع قلّ نظيره".

وأكد في الاحتفال التكريمي بذكرى مرور أسبوع على اغتيال القيادي في "حزب الله" وسام طويل الملقب بـ"الحاج جواد"، أن "أعداداً كبيرة من شبابنا في الخطوط الأمامية للمواجهات منذ 100 يوم ولا نعلم إلى أي مدى زمنيّ ممكن أن تستمرّ".

ولفت حسن نصر الله إلى أن وسام طويل كان أحد القادة الميدانيين الأساسيين في جبهة الجنوب اللبناني، مشيراً إلى أنّ "قادتنا الشهداء ومجاهدينا الشهداء ومجاهدينا الذين يواصلون الطريق، إذا أردنا أن نختصر وصفهم في مثل هذه الأيام بكلماتٍ قصيرة، فهم صنّاع نصر وعشاق شهادة".

* هيئة البث العبرية:

وزير الدفاع يوآف غالانت يغادر جلسة مجلس الحرب في أعقاب منع مدير مكتبه من الدخول

غالانت طالب نتنياهو قبل مغادرة اجتماع مجلس الحرب بعدم التشويش على عمله

* مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود وآليات العدو في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

* وسائل إعلام عبرية: ارتفاع عدد قتلى الجيش إلى 521 بينهم 187 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

* مصادر صحفية: أكثر من 100 ألف يتظاهرون في العاصمة البريطانية لندن دعماً لغزة وللمطالبة بوقف حرب الإبادة الصهيونية.

* قتل من مسافة صفر.. القسام تكشف تفاصيل جديدة عن عملياتها ضد الاحتلال

كشفت كتائب القسام، اليوم السبت، تفاصيل مثيرة عن سير المعارك ضد قوات الاحتلال الصهيوني في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت "القسام" إن مقاتليها استهدفوا 4 دبابات ميركافا صهيونية، وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت "الكتائب" أن مقاتليها استهدفوا قوة صهيونية راجلة بقذيفة "TBG” مضادة للتحصينات شرق خانيونس، وأنه "أكد مجاهدونا مقتل عدد من أفرادها".

وتابعت في سلسلة بيانات قصيرة عبر "تليغرام": "تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على جنديين صهيونيين بشكل مباشر من مسافة صفر شرق خانيونس".

وأضافت: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة مكونة من أربعة جنود تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

ومن ضمن العمليات أيضا، كشفت "القسام" أن مقاتليها دكوا آليات وجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وتابعت: "تمكن مجاهدو ’القسام’ من استهداف طائرة مروحية شرق مدينة خانيونس بصاروخ أرض-جو".

وفي خانيونس أيضا، أعلنت كتائب القسام عن استهدافها جرافة عسكرية ودبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بعبوات "شواظ".

وتمكن مجاهدو "القسام" من استهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

"القسام": قتلى وجرحى باستهداف قوة صهيونية شرقي خانيونس

أعلنت "كتائب القسام" في بيان، تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة خاصة مكوّنة من 4 جنود صهاينة تقدمت صوب عين نفق شرقي مدينة خانيونس، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

135 شهيداً في 12 مجزرة صهيونية خلال 24 ساعة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 135 شهيداً و312 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكداً أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأعلن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 23843 شهيداً و60317 إصابة.

وقال إن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة تجعله الأكثر إجراماً ودموية عبر التاريخ. وأضاف: "الإبادة الجماعية جعلت واحداً من بين عشرين مواطناً في قطاع غزة إما شهيداً، أو جريحاً، أو مفقوداً".

قتل جنديين صهيونيين من مسافة صفر

أعلنت كتائب القسام في بيان جديد، الإجهاز على جنديين من جيش الاحتلال الصهيوني بشكل مباشر من مسافة صفر شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

مقتل أفراد قوة صهيونية راجلة بعد استهدافها شرقي خانيونس

أعلنت كتائب القسام استهدافها قوة صهيونية راجلة بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات شرق مدينة خانيونس، مؤكدة مقتل عدد من أفرادها.

"القسام" تعلن استهداف 4 دبابات ميركافا وناقلة جند

أعلنت "كتائب القسام" استهداف 4 دبابات ميركافا صهيونية وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال سيارتين في قيزان النجار

سقط شهداء وجرحى بعد قصف الاحتلال لسيارتين في منطقة قيزان النجار جنوبي خانيونس، وسط مناشدات لإرسال سيارات إسعاف إلى المكان.

اشتباكات ضارية وقصف مدفعي مستمرّ على خانيونس

تدور اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال، وسط قصف مدفعي مستمرّ على خانيونس جنوبي قطاع غزة.

اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محوري المحطة وشرق خانيونس

قالت "كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم": "خضنا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محوري المحطة وشرق خانيونس، وأطلقنا قذيفة "آر بي جي" تجاه الآليات المتوغلة وحققنا فيها قتلى وإصابات".

اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في بيت لاهيا

تدور اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال شرقي دير البلح

تدور اشتباكات بين المقاومة والاحتلال في منطقة المصدر ومحيط مدرسة تؤوي نازحين شرقي دير البلح، وسط قطاع غزة.

انتشال 20 شهيداً إثر قصف الاحتلال منزلاً في مدينة غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين 20 شهيداً، إثر قصف الاحتلال الصهيوني منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة فجر اليوم.

هجوم جديد على اليمن

نفذت الولايات المتحدة المزيد من هجمات جديدة على مواقع الحوثيين في اليمن، وفقًا لمسؤول أمريكي، بعد يوم واحد من شن هجوم منسق

متعدد الدول على ما يقرب من 30 موقعًا للحوثيين.

وكانت الضربات الجديدة التي تم تنفيذها فجر السبت بتوقيت اليمن أصغر بكثير في نطاقها من الليلة السابقة. وقال المسؤول إنهم استهدفوا منشأة رادار يستخدمها الحوثيون، وفقاً لشبكة “سي إن إن”.

وأكد مسؤول من وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون) لشبكة “إن بي سي نيوز” أن الولايات المتحدة نفذت بعض الضربات من سفينة بحرية.

* الكيان الصهيوني فشل في دحض الاتهامات

قال وزير العدل في جنوب إفريقيا، رئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية، رونالد لامولا، إن الكيان الصهيوني فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال لامولا في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، إن الكيان الصهيوني لا يمكنه التنصل من أفعال جنوده على الأرض.

وأضاف أن "الكيان الصهيوني يبدو غير قادر على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، ونحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها وواثقون من وجود نية لدى الكيان الصهيوني لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وأكد لامولا أن لا شيء يبرر الطريقة التي يشن بها الكيان الصهيوني الحرب على غزة و لا شيء يبرر جرائم الإبادة الجماعية، معربا عن ثقته بأن محكمة العدل الدولية ستلزم الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف العدوان على غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد استأنفت، اليوم، جلساتها لمحاكمة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول.

* طوفان بشري يمني بعد الغارات الأمريكية - البريطانية: "ما نبالي بالحرب"

*سرايا القدس تقصف حشودا صهيونية في خان يونس بالهاون

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت تحشدات العدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في محيط مسجد حليمة وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة.

*إصابة 15 عسكريا صهيونيا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن 15 عسكريا أصيبوا في المعارك خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة.

وذكر أن إجمالي الإصابات منذ 7 أكتوبر الماضي 2511 جنديا وضابطا، و1099 منذ بداية الهجوم البري.

*منظمة إنسانية: الصهاينة قتلوا 10 آلاف طفل في غزة

أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإنسانية، أن جيش الاحتلال الصهيوني قتل 1 بالمائة من الأطفال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما يعني مقتل 10 آلاف طفل.

وأوضحت المنظمة أنه وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 10 آلاف طفل قتلوا في القطاع خلال العدوان الصهيوني.

وأضافت أن الأطفال الذين نجوا من العنف في غزة يعانون أهوالا لا توصف، بما في ذلك الإصابات التي تغير حياتهم، إضافة للحروق، والأمراض، وعدم كفاية الرعاية الطبية، وفقدان والديهم وأحبائهم الآخرين.

المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين يصدر بيانا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين العميد يحيى سريع، مقتل 5 وإصابة 6 من أفراد القوات بضربات الولايات المتحدة وبريطانيا، مشددا على أن العدوان لن يمر "دون رد ودون عقاب".

وقال سريع في بيان: "أقدم العدو الأمريكي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الصهيوني في غزة على شن عدوا غاشم على الجمهورية اليمنية بثلاث وسبعين غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة وقد أدت الغارات إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة".

* اليمن تحت القصف الأمريكي والبريطاني

قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية، أن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.

وحسب نفس المصدر فان الضربات مست عدة محافظات يمنية بها أهداف لحركة الحوثيين من بينها محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن وصنعاء وذمار.

واستنادا لمعلومات فإن الضربات أطلقت من غواصات وسفن وطائرات حربية.

من جهتها قالت قناة الجزيرة نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي أن العملية انتهت واستهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات، وأضاف نفس المصدر أن أستراليا وهولندا وكندا والبحرين قدمت الدعم في هذه الضربات دون تحديد طبيعته.

وأفادت يومية وول ستريت جورنال أنه تم شن 12 غارة على أهداف للحوثيين.

وفور شن الضربات قالت حركة الحوثيين أن الرد سيكون قاسيا في الساعات والأيام المقبلة، وقال القيادي في الحركة عبد الله بن عامر أنه يتعين على أمريكا وبريطانيا تحمل مسؤوليتهما في جر المنطقة إلى تصعيد خطير.

* 100 يوم من الجرائم

يبلغ العدوان الصهيوني على غزة يومها الـ100 بعد 3 أيام، حوّل خلالها ماكينة العدوان، القطاع إلى خراب مع أحياء كاملة لم يبق منها سوى أنقاض ونظام صحي منهار ومشارح تغص بالعائلات الثكلى ومواطنين منهكين يسيطر عليهم الرعب.

في مخيم مستحدث في مدينة رفح في جنوب القطاع، يقول عبد العزيز سعدات: "إنها مئة يوم فقط، لكن كأنها مئة سنة". فرّ سعدات من منزله على غرار غالبية سكان غزة. في خيمته، يشعر ببرد قارس في الليل.

تركت الحرب بصمات بدّلت تماما شكل القطاع الساحلي الصغير المكتظ بـ2.4 مليون نسمة، فبعدما كانت أحياؤه تضجّ بالحركة والسيارات، باتت الآن مليئة بالركام والمباني المهدمة.

ويضيف سعدات: "يعيش البعض في مدارس، والبعض الآخر في الشوارع، ينامون على الأرض أو على مقاعد، لم توفر الحرب أيا كان".

ونزح حوالى 1,9 مليون شخص يمثلون 85 بالمائة من سكان القطاع المحاصر من منازلهم، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

* وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول قطري:

لم يتم بحث مثل هذا الاقتراح عن طرد قادة حماس من غزة في أي وقت أو مع أي طرف منذ اندلاع الحرب.

التقارير المتداولة في الإعلام الصهيوني عن اقتراح قطر طرد قادة حماس من غزة مقابل وقف إطلاق النار خاطئة.

* حماس تثمن مرافعة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية

ثمن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، المرافعة التي أدلى بها الفريق القانوني لدولة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس في لاهاي، "وما جاء فيها من حجج وأدلة وبراهين موثقة".

وقال الرشق، في تصريح صحفي اليوم، "نقدر المرافعة عاليا"، معتبرا أنها "أثبتت أمام العالم أجمع تورط الاحتلال الصهيوني في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي لشعبنا في قطاع غزَّة".

وأضاف أن "دولة جنوب إفريقيا تثبت مجددا أصالة موقفها المبدئي في دعم شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، ورفضها جرائم الاحتلال الوحشية ضد شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة".

وتابع "نعد هذه المرافعة التاريخية التي شهدها العالم اليوم سببا وجيها ومعتبرا.. لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا والأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة, وبالتالي البدء في محاكمة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزَّة".

من جهته، رحب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، باسم نعيم بانعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية، في لاهاي "بناء على طلب جنوب إفريقيا بتهمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية".

وأضاف: "نتطلع لأن تصدر المحكمة قرارا ينصف الضحايا، بوقف العدوان فورا على غزة ومحاسبة مجرمي الحرب".

* المكتب الإعلامي الحكومي: جيش الاحتلال دمّر 380 مسجداً و3 كنائس يعود بناء بعضها إلى أكثر من 1000 عام

-دمر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة 140 مسجداً بشكل كلي، و240 مسجداً هدمها الاحتلال بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف وتدمير 3 كنائس.

- أبرز أساليب تدمير المساجد كان من خلال إلقاء عليها صواريخ وقنابل وزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل في دليل واضح على حقد وإجرام الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المساجد والكنائس.

- جيش الاحتلال دمّر من بين المساجد والكنائس؛ مساجد أثرية وكنائس، في محاولة فاشلة لطمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني ومحاولة لدثر الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني في قطاع غزة، على غرار تدمير المساجد التالية:

1. المسجد العمري في مدينة غزة

2. المسجد العمري في جباليا

3. مسجد الشيخ شعبان

4. مسجد الظفر دمري في الشجاعية

5. مسجد خليل الرحمن شرق خان يونس

6. كنيسة جباليا البيزنطية

كما واستهدف الاحتلال المساجد والكنائس التالية أيضاً:

1. مسجد السيد هاشم في مدينة غزة

2. كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة

ويعود أصول هذه المساجد والكنائس إلى العصر الفينيقي والعصر الروماني، وبعضها يعود تاريخ بنائه إلى 800 عام قبل الميلاد، وإلى 1400 عام، وإلى 400 عام.

* قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الفصائل الفلسطينية "تؤكد موقفها الوطني الموحد بأنه لا اتفاق ولا تبادل أسرى مع إسرائيل إلا بوقف شامل للعدوان" على غزة.

وأكدت الحركة في بيان أن إدارة الشأن الفلسطيني وقطاع غزة "شأن وطني فلسطيني" ولن تسمح للاحتلال وداعميه "بالتدخل أو فرض الوصاية عليها"، وفق تعبيرها.

* قالت يومية نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن نواب أمريكيون زاروا معبر رفح ومنظمات إغاثة دولية، أن خطر المجاعة في غزة يزداد بسبب منع الاحتلال وصول المساعدات.

* استمع قضاة المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من ثلاث ساعات، لمداخلات الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، الذي عرض مختلف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني.

لم يجد أعضاء الوفد الجنوب إفريقي في عرض بكل مصداقية ما يثبت تورط الكيان في حرب الإبادة، طالما أن تصريحات مسؤوليه أشارت إلى ذلك صراحة، حتى تسجيلات لجنود في غزة (عرضت بعضها على قضاة المحكمة) وثقت ذلك.

فتناوبت عدة متدخلين وفي كل مرة كانوا يستدلون بتصريحات صادمة لمسؤولي الكيان عن ما يريدون فعله حقيقة في غزة وكل هذا يؤذي إلى ارتكاب جرائم إبادة.

وركز هؤلاء أيضا، أن تصرحي وزير الدفاع الصهيوني قبيل بدء العدوان بأنه سيتم حرمان سكان غزة من الماء والكهرباء يكفي لأن يكون دليلا دامغا على نوايا حكومة الاحتلال.

وعرض فريق القانونيين فيديوهات لجنود صهاينة يرقصون في غزة ويقولون أنهم سيبيدون كل من فيها، وقالت إحدى المحاميات أن هذه التصرفات كانت كثيرة ولم يصدر من حكومة بلادهم أي تنديد.

كما تحدثوا بإسهاب عن الوضع الإنساني غير المسبوق في العصر الحديث والذي يعيشه سكان غزة، وفي هذا السياق أفاد ممثلي وفد جنوب إفريقيا أن "إسرائيل" رغم كل هذا تنكر مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية في غزة، وهي من تقصف وتحاصر وتمنع تدفق المساعدات الإنسانية التي تتكدس في مصر.