مباشر: جنوب إفريقيا تؤكد فشل الكيان الصهيوني

* الكيان الصهيوني فشل في دحض الاتهامات

قال وزير العدل في جنوب إفريقيا، رئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية، رونالد لامولا، إن الكيان الصهيوني فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال لامولا في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، إن الكيان الصهيوني لا يمكنه التنصل من أفعال جنوده على الأرض.

وأضاف أن "الكيان الصهيوني يبدو غير قادر على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، ونحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها وواثقون من وجود نية لدى الكيان الصهيوني لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وأكد لامولا أن لا شيء يبرر الطريقة التي يشن بها الكيان الصهيوني الحرب على غزة و لا شيء يبرر جرائم الإبادة الجماعية، معربا عن ثقته بأن محكمة العدل الدولية ستلزم الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف العدوان على غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد استأنفت، اليوم، جلساتها لمحاكمة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول.

* طوفان بشري يمني بعد الغارات الأمريكية - البريطانية: "ما نبالي بالحرب"

*سرايا القدس تقصف حشودا صهيونية في خان يونس بالهاون

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت تحشدات العدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في محيط مسجد حليمة وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة.

*إصابة 15 عسكريا صهيونيا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن 15 عسكريا أصيبوا في المعارك خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة.

وذكر أن إجمالي الإصابات منذ 7 أكتوبر الماضي 2511 جنديا وضابطا، و1099 منذ بداية الهجوم البري.

*منظمة إنسانية: الصهاينة قتلوا 10 آلاف طفل في غزة

أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإنسانية، أن جيش الاحتلال الصهيوني قتل 1 بالمائة من الأطفال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما يعني مقتل 10 آلاف طفل.

وأوضحت المنظمة أنه وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 10 آلاف طفل قتلوا في القطاع خلال العدوان الصهيوني.

وأضافت أن الأطفال الذين نجوا من العنف في غزة يعانون أهوالا لا توصف، بما في ذلك الإصابات التي تغير حياتهم، إضافة للحروق، والأمراض، وعدم كفاية الرعاية الطبية، وفقدان والديهم وأحبائهم الآخرين.

المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين يصدر بيانا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين العميد يحيى سريع، مقتل 5 وإصابة 6 من أفراد القوات بضربات الولايات المتحدة وبريطانيا، مشددا على أن العدوان لن يمر "دون رد ودون عقاب".

وقال سريع في بيان: "أقدم العدو الأمريكي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الصهيوني في غزة على شن عدوا غاشم على الجمهورية اليمنية بثلاث وسبعين غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة وقد أدت الغارات إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة".

* اليمن تحت القصف الأمريكي والبريطاني

قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية، أن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.

وحسب نفس المصدر فان الضربات مست عدة محافظات يمنية بها أهداف لحركة الحوثيين من بينها محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن وصنعاء وذمار.

واستنادا لمعلومات فإن الضربات أطلقت من غواصات وسفن وطائرات حربية.

من جهتها قالت قناة الجزيرة نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي أن العملية انتهت واستهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات، وأضاف نفس المصدر أن أستراليا وهولندا وكندا والبحرين قدمت الدعم في هذه الضربات دون تحديد طبيعته.

وأفادت يومية وول ستريت جورنال أنه تم شن 12 غارة على أهداف للحوثيين.

وفور شن الضربات قالت حركة الحوثيين أن الرد سيكون قاسيا في الساعات والأيام المقبلة، وقال القيادي في الحركة عبد الله بن عامر أنه يتعين على أمريكا وبريطانيا تحمل مسؤوليتهما في جر المنطقة إلى تصعيد خطير.

* 100 يوم من الجرائم

يبلغ العدوان الصهيوني على غزة يومها الـ100 بعد 3 أيام، حوّل خلالها ماكينة العدوان، القطاع إلى خراب مع أحياء كاملة لم يبق منها سوى أنقاض ونظام صحي منهار ومشارح تغص بالعائلات الثكلى ومواطنين منهكين يسيطر عليهم الرعب.

في مخيم مستحدث في مدينة رفح في جنوب القطاع، يقول عبد العزيز سعدات: "إنها مئة يوم فقط، لكن كأنها مئة سنة". فرّ سعدات من منزله على غرار غالبية سكان غزة. في خيمته، يشعر ببرد قارس في الليل.

تركت الحرب بصمات بدّلت تماما شكل القطاع الساحلي الصغير المكتظ بـ2.4 مليون نسمة، فبعدما كانت أحياؤه تضجّ بالحركة والسيارات، باتت الآن مليئة بالركام والمباني المهدمة.

ويضيف سعدات: "يعيش البعض في مدارس، والبعض الآخر في الشوارع، ينامون على الأرض أو على مقاعد، لم توفر الحرب أيا كان".

ونزح حوالى 1,9 مليون شخص يمثلون 85 بالمائة من سكان القطاع المحاصر من منازلهم، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

* وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول قطري:

لم يتم بحث مثل هذا الاقتراح عن طرد قادة حماس من غزة في أي وقت أو مع أي طرف منذ اندلاع الحرب.

التقارير المتداولة في الإعلام الصهيوني عن اقتراح قطر طرد قادة حماس من غزة مقابل وقف إطلاق النار خاطئة.

* حماس تثمن مرافعة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية

ثمن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، المرافعة التي أدلى بها الفريق القانوني لدولة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس في لاهاي، "وما جاء فيها من حجج وأدلة وبراهين موثقة".

وقال الرشق، في تصريح صحفي اليوم، "نقدر المرافعة عاليا"، معتبرا أنها "أثبتت أمام العالم أجمع تورط الاحتلال الصهيوني في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي لشعبنا في قطاع غزَّة".

وأضاف أن "دولة جنوب إفريقيا تثبت مجددا أصالة موقفها المبدئي في دعم شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، ورفضها جرائم الاحتلال الوحشية ضد شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة".

وتابع "نعد هذه المرافعة التاريخية التي شهدها العالم اليوم سببا وجيها ومعتبرا.. لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا والأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة, وبالتالي البدء في محاكمة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزَّة".

من جهته، رحب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، باسم نعيم بانعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية، في لاهاي "بناء على طلب جنوب إفريقيا بتهمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية".

وأضاف: "نتطلع لأن تصدر المحكمة قرارا ينصف الضحايا، بوقف العدوان فورا على غزة ومحاسبة مجرمي الحرب".

* المكتب الإعلامي الحكومي: جيش الاحتلال دمّر 380 مسجداً و3 كنائس يعود بناء بعضها إلى أكثر من 1000 عام

-دمر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة 140 مسجداً بشكل كلي، و240 مسجداً هدمها الاحتلال بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف وتدمير 3 كنائس.

- أبرز أساليب تدمير المساجد كان من خلال إلقاء عليها صواريخ وقنابل وزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل في دليل واضح على حقد وإجرام الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المساجد والكنائس.

- جيش الاحتلال دمّر من بين المساجد والكنائس؛ مساجد أثرية وكنائس، في محاولة فاشلة لطمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني ومحاولة لدثر الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني في قطاع غزة، على غرار تدمير المساجد التالية:

1. المسجد العمري في مدينة غزة

2. المسجد العمري في جباليا

3. مسجد الشيخ شعبان

4. مسجد الظفر دمري في الشجاعية

5. مسجد خليل الرحمن شرق خان يونس

6. كنيسة جباليا البيزنطية

كما واستهدف الاحتلال المساجد والكنائس التالية أيضاً:

1. مسجد السيد هاشم في مدينة غزة

2. كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة

ويعود أصول هذه المساجد والكنائس إلى العصر الفينيقي والعصر الروماني، وبعضها يعود تاريخ بنائه إلى 800 عام قبل الميلاد، وإلى 1400 عام، وإلى 400 عام.

* قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الفصائل الفلسطينية "تؤكد موقفها الوطني الموحد بأنه لا اتفاق ولا تبادل أسرى مع إسرائيل إلا بوقف شامل للعدوان" على غزة.

وأكدت الحركة في بيان أن إدارة الشأن الفلسطيني وقطاع غزة "شأن وطني فلسطيني" ولن تسمح للاحتلال وداعميه "بالتدخل أو فرض الوصاية عليها"، وفق تعبيرها.

* قالت يومية نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن نواب أمريكيون زاروا معبر رفح ومنظمات إغاثة دولية، أن خطر المجاعة في غزة يزداد بسبب منع الاحتلال وصول المساعدات.

* استمع قضاة المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من ثلاث ساعات، لمداخلات الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، الذي عرض مختلف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني.

لم يجد أعضاء الوفد الجنوب إفريقي في عرض بكل مصداقية ما يثبت تورط الكيان في حرب الإبادة، طالما أن تصريحات مسؤوليه أشارت إلى ذلك صراحة، حتى تسجيلات لجنود في غزة (عرضت بعضها على قضاة المحكمة) وثقت ذلك.

فتناوبت عدة متدخلين وفي كل مرة كانوا يستدلون بتصريحات صادمة لمسؤولي الكيان عن ما يريدون فعله حقيقة في غزة وكل هذا يؤذي إلى ارتكاب جرائم إبادة.

وركز هؤلاء أيضا، أن تصرحي وزير الدفاع الصهيوني قبيل بدء العدوان بأنه سيتم حرمان سكان غزة من الماء والكهرباء يكفي لأن يكون دليلا دامغا على نوايا حكومة الاحتلال.

وعرض فريق القانونيين فيديوهات لجنود صهاينة يرقصون في غزة ويقولون أنهم سيبيدون كل من فيها، وقالت إحدى المحاميات أن هذه التصرفات كانت كثيرة ولم يصدر من حكومة بلادهم أي تنديد.

كما تحدثوا بإسهاب عن الوضع الإنساني غير المسبوق في العصر الحديث والذي يعيشه سكان غزة، وفي هذا السياق أفاد ممثلي وفد جنوب إفريقيا أن "إسرائيل" رغم كل هذا تنكر مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية في غزة، وهي من تقصف وتحاصر وتمنع تدفق المساعدات الإنسانية التي تتكدس في مصر.