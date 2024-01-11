مستغانم: تفكيك شبكة مختصة في السرقة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس بأمن ولاية مستغانم من تفكيك شبكة تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و 33 سنة،مع توقيف أحدهم لتورطه في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب سرقة دراجات نارية في حالة تلبس مع توفر ظرفي الليل والتعدد.

جاءت هذه القضية بناء على شكوى تقدم بها الضحية تفيد بتعرضه لفعل سرقة طالت دراجته النارية نوع VMS من أمام باب العمارة التي يقيم بها بحي 05 جويلية بمستغانم من قبل مجهولين.

وقد أفضى التحقيق إلى توقيف أحد المتورطين،واسترجاع الدراجة النارية،كما ضبط داخل مسكنه على مجموعة من قطع غيار دراجات نارية ( غمازات خاصة بالدراجات النارية، مرآة عاكسة، صندوقين حديديين خلفيين خاصين بالدراجات النارية،ومجموعة واقيات رياح لمختلف الدراجات النارية)،بالإضافة إلى 05 هواتف نقالة وأسلحة بيضاء.

وقد حرر ملف إجراء قضائي ضد سالف الذكر الذي قدم أمام نيابة محكمة مستغانم،فيما بقي شريكاه في حالة فرار،والأبحاث جارية في شأنهما إلى غاية توقيفهما و تقديمهما أمام العدالة .