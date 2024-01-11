النعامة: حجز قنطارين من اللحوم الحمراء

تمكنت أمس مصالح أمن دائرة المشرية بالنعامة بعد توقيف ومراقبة وثائق مركبة نفعية وتفتيشها من ضبط كمية من اللحوم الحمراء داخل صندوقها الخلفي تمثلت في قنطارين وعشرة كيلوغرام من لحوم العجل وأحشائه.

وقد بينت التحريات أنه تم الحصول عليها عن طريق الذبح غير الشرعي خارج المذبح دون احترام شروط الحفظ والنقل، وعليه تم تكليف الطبيب البيطري بالمقاطعة البيطرية بالمشرية من أجل معاينتها فتبين أن اللحوم المحجوزة لا تحمل وسم المفتشية البيطرية (مجهولة المصدر) وغير مرفقة بشهادة بيطرية ومنقولة بوسيلة غير معتمدة.

بعد التأكد من صلاحية المحجوزات للإستهلاك البشري وعملا بالإجراءات المتبعة تم تسليمها للمركز البيداغوجي بالمشرية وإنجاز ملف جزائي ضد صاحب البضاعة.