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الوزير الأول يشرف على تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

11 جانفي 2024 ()
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أشرف الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الخميس، على انطلاق مراسم حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الرابعة.

وكانت الجائزة الأولى في اللسانيات من نصيب مهدي ناصر من ولاية بجاية.

-الجائزة الثانية من نصيب حضراني عائشة من ولاية باتنة. -الجائزة الثالثة لمحروش محمد من ولاية بجاية.

-الجائزة الأولى من فئة الأدب المعبر عنه بالأمازيغية تفسوسث علاء الدين من باتنة. -الجائزة الثانية منحت لنجم الدين مواشي من ولاية سطيف.

-الجائزة الثالثة من نصيب مزهود ناصر في فئة الأدب المعبر عنه بالأمازيغية. -الجائزة الأولى في فئة البحوث العلمية والرقمية منحت لحسن صندال من البويرة بينما كانت الجائزة الثالثة من نصيب طارق افتان من تيزي وزو.

-الجائزة الأولى في فئة الأبحاث في التراث اللامادي منحت لفادية تيجت والجائزة الثالثة لحميدة شوشان والثالثة لرشيدة فرتوني.

 

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