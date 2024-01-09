بسبب فلسطين.. فرنسا تحرم نجمة كرة السلة من تمثيلها في لجنة أولمبياد باريس

أعلنت لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الفرنسية، استبعاد لاعبة كرة السلة الفرنسية السابقة إميلي غوميز، من اللجنة الرياضية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024.

وأسقط اسم غوميز، سفيرة دورة الألعاب الأولمبية 2024، التي ستقام في باريس، من قائمة الأعضاء في الموقع الإلكتروني للجنة الرياضيين لدورة الألعاب الأولمبية، بدعوى انتهاكها للمبادئ الأخلاقية، على خلفية منشور لها ينتقد الكيان الصهيوني.

ونشرت غوميز منشورا على حسابها في منصة إنستغرام يظهر خرائط فرنسا في الأعوام 1947 و1967 و2023، حيث استبدل العلم الصهيوني تدريجيا بالعلم الفرنسي، وطرحت السؤال: "ماذا ستفعل في هذا الموقف؟".