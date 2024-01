Départ demain des premiers supporters vers la cote d’ivoire

Le nombre de vols réguliers organisés vers Abidjan, comprend trois vols mercredi, vendredi et dimanche, et les vols retour jeudi, samedi et lundi.

Compte tenu de la demande enregistrée, avec 500 formulaires, représentant, en principe, 500 éventuels supporters se rendant à Abidjan, Les capacités de transport ont été renforcées de 50%.

Sahri a insisté sur la nécessité de la "vaccination" pour les supporters afin d’achever les procédures de déplacement vers la Côte d’Ivoire, soulignant que si une augmentation est enregistrée il est possible que d’autres vols soient programmés.