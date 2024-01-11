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مجتمع

سيدي بلعباس: ضبط شبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية

11 جانفي 2024 ()
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نجحت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية في توقيف شخصين وحجز ما يعادل الـ52 مليون سنتيم من العملة الوطنية المزورة وذلك بعد تحريات دقيقة كانت قد بوشرت على خلفية ورود معلومات عن جاهزية شخصين لإغراق السوق الوطنية بهذا النوع من العملة المغشوشة من فئة ألف وألفي دينار جزائري.

وكانت التحقيقات قد أكدت انتماء الشابين إلى شبكة إجرامية مختصة في المجال، مع الإشارة إلى تقديم المعنيين أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال الإجراءات القانونية عن قضية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني.

 

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