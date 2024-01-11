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مجتمع

معسكر: اكتشاف رفات أحد شهداء معركة "أهل قادة"

11 جانفي 2024 ()
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تم اليوم الخميس اكتشاف رفات أحد شهداء معركة "أهل قادة" ببلدية رأس العين عميروش (معسكر) التي وقعت إبان ثورة التحرير المجيدة، حسب ما أفادت به مديرية المجاهدين وذوي الحقوق للولاية.

وأوضح ذات المصدر أن رفات الشهيد تم اكتشافها ببدلة لجيش التحرير الوطني من قبل أحد المواطنين على مستوى منطقة "أهل قادة" بفعل انجراف للتربة بوادي.

وقد تنقلت لجنة مكونة من مديرية المجاهدين وذوي الحقوق ومصالح الدرك الوطني والشرطة ورئيس دائرة عقاز ورئيس المجلس الشعبي لبلدية رأس لعين عميروش وطبيب شرعي إلى عين المكان لمعاينة هذه الرفات حيث تم أخذ عينات منها بغية تحديد هوية الشهيد.

وأبرزت ذات المديرية أنه بعد الانتهاء من إجراءات تحديد هوية هذا الشهيد سيتم نقل رفاته بغية دفنها بأحد مقابر الشهداء بالمنطقة.

وللإشارة وقعت معركة "أهل قادة" في مارس 1957 بين مجاهدي جيش التحرير الوطني وجيش المستعمر الفرنسي وذلك على مستوى المنطقة السادسة للولاية الخامسة التاريخية.

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