وجهة جديدة لحجام

يعاني المدافع الجزائري، خوان حجام، من نقص كبير في المنافسة مع نانت الفرنسي هذا الموسم، ومن المرجح أن يغير النادي في الميركاتو الشتوي.

وتحدث تقارير إعلامية مؤخرا عن اهتمام العديد من الفرق الأوروبية بخدمات صاحب الـ20 عاما، ولكن حاليًا، يبرز أحد الفرق أكثر من الآخرين، وهو ستاندار دو لييج البلجيكي.

ووفق "ليكيب" بات حجام قريباً من الانتقال إلى الدوري البلجيكي، حيث أبدى ستاندار دو لييج، الذي يحتل حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب، اهتمامًا كبيرًا بخدمات الظهير الأيسر.

وحسب ذات المصدر، يدور الحديث عن إعارة للفريق البلجيكي حتى نهاية الموسم، مع خيار شراء بقيمة 1.5 مليون يورو، والمفاوضات جارية وعلى وشك الانتهاء.