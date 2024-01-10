مولودية وهران .. الانهيار يتواصل

تعقدت وضعية مولودية وهران أكثر في الرابطة المحترفة الأولى بعدما انقادت لهزيمة جديدة، اليوم الخميس، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة.

ومني أشبال المدرب خير الدين مضوي بهزيمة ثقيلة على أرضية ميدان ملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران، استقرت عند أربعة أهداف مقابل هدف.

وافتتح ديب باب التسجيل للضيوف في الدقيقة 17 عن طريق ضربة جزاء ثم شهدت الدقيقة 25 طرد الحارس بوحلفاية من جانب شباب قسنطينة بعد لمسه الكرة باليد خارج منطقة الجزاء.

ورغم التفوق العددي تلقى "الحمراوة" هدفا ثانيا في الدقيقة 66 عن طريق منذر طمين، قبل أن يقلصوا الفارق عن طريق ابدوزان في الدقيقة 77.

وفي الوقت الذي كان ينتظر الجمهور الوهراني عودة فريقيهم وتعديل النتيجة على الأقل، عاد المهجم طمين ليضيف هدفين متتاليين في الدقيقتين 86 و88، موقعا على "الهاتريك" ومرسما الفوز الكبير لـ"السنافر".

وتعتبر هذه الهزيمة الخامسة على التوالي لعميد الغرب الجزائري ما يجعل أيام المدرب خير الدين مضوي معدودة على رأس العارضة الفنية للنادي الذي انتقلت ملكيته إلى الشركة الوطنية "هيبروك" الصائفة الماضية.

وبهذه النتيجة يبقى مولودية وهران في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط فقط، فيما رفع شباب قسنطينة رصيده إلى النقطة الـ20 في المركز الثالث مؤقتا.