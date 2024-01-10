إعادة فتح أسواق الماشية قريبا

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الخميس بسطيف، بأن "مصالح دائرته الوزارية كسبت رهان مكافحة مرض الحمى القلاعية الذي ظهر مؤخرا بتلقيح أكثر من 70 بالمائة من الثروة الحيوانية المعنية بهذه العملية في ظرف وجيز".

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على مستوى مستثمرة فلاحية خاصة مختصة في تربية الأبقار الحلوب ببلدية التلة في ختام زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية سطيف أن "عملية التلقيح مستمرة في إطار حماية الثروة الحيوانية" كاشفا بأنه "سيتم قريبا فتح أسواق الماشية من جديد وذلك بفضل جهود التقنيين والبياطرة وكذا المربين الذين قدموا كل التسهيلات وتجندوا بقوة لإنجاح هذه العملية".

وفي سياق آخر، أكد الوزير بأن "العمل جار قصد الرفع من قدرات تخزين مختلف أنواع الحبوب من 4 ملايين طن حاليا إلى 9 ملايين طن من خلال بناء منشآت للتخزين في السنوات المقبلة" مفيدا بأنه "قد تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة من أجل ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يولي أهمية كبيرة لقطاع الفلاحة".