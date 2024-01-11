غلق مؤقت للطريق الاجتنابي الجنوبي زرالدة - بن عكنون

سيتم غلق الطريق الاجتنابي الجنوبي زرالدة - بن عكنون جزئيا وبشكل مؤقت ابتداء من مساء اليوم الخميس إلى غاية صبيحة السبت بسبب أشغال وضع دعائم للجسر الجديد المؤدي إلى سطاوالي وزرالدة، حسب ما افاد به بيان لمصالح ولاية الجزائر.

وأوضح نفس المصدر أنه سيتم غلق الطريق الاجتنابي الجنوبي في الاتجاهين زرالدة - بن عكنون، وهذا بصفة مؤقتة في الفترات الليلية، من يوم الخميس 11 إلى غاية يوم السبت 13 يناير الجاري, وذلك بسبب "أشغال وضع دعائم للجسر الجديد المؤدي

إلى سطاوالي وزرالدة".

ووفقا للمخطط الذي وضعته ذات المصالح، سيتم غلق الطريق ابتداء من مساء اليوم الخميس من الساعة 00ر22 ليلا إلى غاية الساعة التاسعة 00ر09 من صباح يوم الجمعة.

كما سيتم غلق ذات الطريق يوم الجمعة ابتداء من الساعة 00ر22 ليلا إلى غاية الساعة 00ر05 من صباح يوم السبت.

وعليه، ستحول حركة المرور في الاتجاهين على محاور الطريق الوطني رقم 11 نحو زرالدة وسطاوالي, مثلما أشار إليه البيان.