مضوي يغادر العارضة الفنية لمولودية وهران

أفاد بيان صادر عن إدارة مولودية وهران أنه بعد الإجتماع الذي جمع إدارة فريق مولودية وهران بالمدرب خير الدين مضوي قدم هذا الأخير استقالته رسميا بعد سلسلة النتائج السلبية التي سجلها الفريق خصوصا الهزيمة القاسية اليوم ضد شباب قسنطينة هذا وسيشرف الطاقم الفني المساعد على المباراة القادمة ضد إتحاد العاصمة.

وفي نهاية الإجتماع قدمت إدارة الحمراوة تشكرتها الخالصة للمدرب خير الدين مضوي و طاقمه الفني متمنيتا حظا أوفر في مشوارهم التدريبي.

وأضاف ذات البيان أن إدارة النادي تؤكد للأنصار ومحبي الفريق أن تعيين المدرب القادم سيكون خلال الأيام القادمة