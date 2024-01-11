قسنطينة: حل ثلاث قضايا مقيدة ضد مجهول بعد القبض على شبكة لسرقة الكوابل

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزيغود يوسف في قسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا، وتوقيفهم في حالة تلبس بسرقة الكوابل النحاسية ببلدية ديدوش مراد، حيث توصلت ذات العناصر وبعد التحقيق معهم إلى حل ثلاث قضايا مشابهة كانت مقيدة ضد مجهول.

وقد تم تقديم الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 26 و30 سنة، أمام الجهات القضائية بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية والسرقة بالتعدد، وهذا بعد القبض عليهم من قبل أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بديدوش مراد بدورية عبر إقليم حي الرياض بديدوش مراد، حيث لفت انتباههم سيارة نفعية متوقفة بمحاذاة الطريق على متنها شخصين، مع وجود آخرين يقومان بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة باتصالات الجزائر، ووضعها في المقاعد الخلفية والصندوق الخلفي للمركبة.

حيث وبمجرد مشاهدتهما لأفراد الدورية فرا إلى وجهة مجهولة، ليتم على الفور توقيف سائق المركبة ومرافقه وبعد تفتيشهما عثر بداخل ذات المركبة على كمية من الكوابل النحاسية، وقد أدى مواصلة التحقيق إلى توقيف المهتمين الآخرين في الجريمة واسترجاع كمية من الكوابل النحاسية المسروقة مع حجز الوسائل المستعملة في عمليات السرقة.