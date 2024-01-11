بلاغ هام لأنصار الخضر

وجهت وزارة الصحة بلاغا هاما إلى أنصار الفريق الوطني الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، ولم يتقدموا لحد الآن إلى مراكز التلقيح.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه سيتم بصفة استثنائية فتح مراكز التلقيح على مستوى عدد من المؤسسات الاستشفائية.

وسيتم فتح مراكز التلقيح من 09:00 سا صباحا وإلى غاية 15:00 سا زوالا وفق البرنامج التالي:

الجمعة 12 جانفي 2024:

-المركز الاستشفائي الجامعي الدويرة.

-المركز الاستشفائي الجامعي باب الواد.

السبت 13حانفي 2024:

-المؤسسة الاستشفائية المتخصصة القطار.

-المركز الاستشفائي الجامعي الدويرة.

-المركز الاستشفائي الجامعي باب الواد.

واعتبارا لأهمية التلقيح، دعت الوزارة الصحة المشجعين الراغبين التنقل إلى كوت دي فوار التقرب من مراكز التلقيح المذكورة اعلاه وهذا حفاظا على سلامتهم وصحتهم.