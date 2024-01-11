مستغانم: مسبوق قضائيا في قبضة الأمن

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس بمستغانم من وضع حد لنشاط شخصين مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهما بين 17 و 39 سنة، مع توقيف أحدهما لتورطه في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنحة السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض محظور في الطريق العمومي باستحضار دراجة نارية و انتحال صفة الغير.

القضية جاءت بناء على عدة شكاوي تلقتها مصالح الضبطية القضائية بخصوص تعرض الضحية الأولى لعملية السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض من لدن شخصين كانا على متن دراجة نارية وسلبا منه مبلغ 27000دج وهاتف نقال. كما اشتكى ضحية ثان بعد تعرض مسكنه لفعل السرقة التي طالت جهازي تلفاز، واستقبال مستغلين غياب صاحب المسكن. وفور تلقي شكاوي المواطنين قامت عناصر الشرطة القضائية بتكثيف الأبحاث والتحريات والاستعانة بالوسائل التقنية اللازمة أين تم تحديد هوية المشتبه فيهما مع توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي قدم أمام النيابة المحلية، أما شريكه فلا يزال في حالة فرار.