ضبط أزيد من 9250 كبسولة من المؤثرات العقلية بالجلفة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للجمارك لمكافحة التهريب بالأغواط ، في عملية نوعية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 04 أشخاص مشتبه فيهم في العقدين الثاني و الثالث من أعمارهم، مع ضبط وحجز 9255 كبسولة من المؤثرات العقلية، حجز مبلغ مالي قدره (60500 دج) من عائدات المتاجرة بالمنوعات، هواتف نقالة مستخدمة في عملية التواصل بين أفراد الشبكة الإجرامية، الكمية المحجوزة من المؤثرات العقلية كانت مموهة بإحكام داخل مركبة من مركبتين تم حجزهما خلال العملية الأمنية.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، عن قضية حيازة ونقل وتخزين وشحن للمؤثرات العقلية قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال وسيلة نقل، التهريب الدولي لسلعة أجنبية، جنحة تبييض الأموال.