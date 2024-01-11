فايزة العماري تجبر مبابي على تضحية كبيرة

أجبرت فايزة العماري والدة ووكيلة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ابنها على التبرع بثلث دخله تقريبا لجمعية خيرية IKM والتي تهدف إلى مساعدة 98 طفلا على تحقيق مشاريعهم الحياتية.

وتعمل فايزة العماري، كوكيل أعمال لنجلها الشاب البالغ 23 عاما، حيث كانت محور المفاوضات بينه وبين ناديه الحالي، والتي انتهت بالتجديد للفريق الباريسي، رغم المفاوضات الطويلة مع ريال مدريد خلال الصيف الماضي.

ونشرت صحيفة "لو باريزيان"، جزءا من برنامج Envoyé Spécial، الذي يبث على قناة France 2، حيث كشفت خلاله والدة النجم مبابي أنها أجبرته على التبرع لجمعية تساعد الأطفال بجزء كبير من دخله، موضحة: "قلت له: لن أقبل بأقل من 30 بالمائة سأتقاعد وأفعل ما يفعله الآخرون: سأذهب في إجازة إلى جزر المالديف، لكنني لن أعمل لديك!".

وروت والدة كيليان المزيد من التفاصيل حول المفاوضات الخاصة التي أجرتها مع ابنها في هذا الشأن، قائلة: "في البداية أخبرته أنه سيتبرع بـ 50 بالمائة من دخله، لكننا تحدثنا ووصلنا إلى 30بالمائة".