فاتح بوطبيق رئيسا جديدا لجبهة المستقبل

تم اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، تزكية فاتح بوطبيق، رئيسا لحزب جبهة المستقبل، خلفا لعبد العزيز بلعيد.

وقد تمت تزكية بوطبيق في هذا المنصب خلال أشغال اليوم الأول من المؤتمر الوطني الثالث لحزب جبهة المستقبل الذي نظم تحت شعار "نلتزم لنستطيع"، بحضور مسؤولي عدة أحزاب وطنية، وسفير دولة فلسطين، فايز أبو عيطة، وممثل عن سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد بوطبيق التزامه بـ"الحوار الدائم" مع كافة الفاعلين من شركاء اجتماعين واقتصاديين من أجل "توفير الجو الملائم لإنجاح مشروع الجزائر الجديدة"، كما تعهد بمواصلة "النضال والعمل على بناء جزائر قوية متطورة ومزدهرة".

وبعد أن شدد على ضرورة "تشكيل جبهة وطنية قوية ترص صفوف كل الشعب الجزائري لتقوية الوحدة واللحمة الوطنية"، أوضح أن جبهة المستقبل "ستنخرط في أي مبادرة سياسية تخدم المصالح العليا للوطن ومؤسسات الدولة، وتدعم الاستقرار الوطني".

كما أعلن الرئيس الجديد للحزب عن دعمه لـ"مسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون"، وثمن في نفس السياق القرارات التي اتخذها لفائدة "الجبهة الاجتماعية من رفع الأجور ودعم القدرة الشرائية"، إلى جانب القرارات التي تخص "إنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيزه".

كما أشاد بالدور "الطلائعي والريادي" التي تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية، مجددا دعم حزبه لمواقف الجزائر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الصحراوي ومساعيه المشروعة لنيل حقه في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

ونوه بوطبيق أيضا، بالدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي لـ"الحفاظ على الأمن وحماية السيادة الوطنية".

وأعلن في الختام, أن حزبه سيؤسس قريبا "لأكاديمية سياسية تعمل على تطوير المهارات".