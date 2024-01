Communiqué important à l’attention des supporters des « Verts »

Le ministère de la santé et de la réforme hospitalière s’est adressé aux supporters des verts désirant assister à CAN en Côte-d’Ivoire, qui ne se sont pas encore rendu aux centres de vaccination.

Dans un communiqué qu’il a rendu public, le ministère a indiqué que des centres de vaccination seront ouverts exceptionnellement au niveau de plusieurs hôpitaux et ce de 09h du matin jusqu’à 15h, selon le planning suivant :

Vendredi 12 janvier 2024 :

-Le CHU de Douera

Le CHU de Ben El Oued

Samedi 13 janvier 2024 :

L’Etablissement hospitalier spécialisé d’El Kettar

Le centre hospitalo-universitaire de Douera

Le centre hospitalo-universitaire de Beb El Oued