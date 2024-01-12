مضاربة: حجز كمية كبيرة من بذور الحبوب المدعمة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من توقيف خمسة أشخاص للاشتباه فيهم بالمضاربة في بذور الحبوب وحجز 130 قنطارا من بذور القمح اللين، حسبما استفيد اليوم الجمعة من مصالح ذات السلك الأمني.

واستنادا إلى الرائد مكيد عمرو، مكلف بالإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية أم البواقي، فان القضية تمت معالجتها بناء على معلومات مفادها استغلال بعض أشباه الفلاحين قرارات السلطات العليا للبلاد لدعم الفلاحين، لتحقيق أرباح مالية من خلال إعادة بيع بذور الحبوب التي منحت لهم مجانا ضمن إطار دعم منتجي الحبوب الذين تأثروا في الموسم ألفلاحي الماضي من الجفاف.

ووفق نفس المصدر، فإنه باستغلال هذه المعلومات تم توقيف شاحنة بالطريق الولائي رقم خمسة الرابط بين قرية توزلين وبلدية عين الديس بولاية أم البواقي وبعد تفتيشها عثر بداخلها على 130 قنطار من بذور القمح اللين (فرينة ) المدعمة، تم الحصول عليها مجانا من تعاونية الحبوب والبقول الجافة بعين مليلة.

بعد التعمق في التحقيق من طرف مستخدمي فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بأم البواقي، تبين أن هذه الكمية من البذور قد تم بيعها من طرف الفلاح المستفيد منها مجانا إلى أشخاص آخرين عن طريق وسطاء حيث تم على الفور توقيف جميع المتورطين والمقدر عددهم بخمس أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 45 سنة رفعت ضدهم جنايتا المضاربة غير المشروعة وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية، وجنحة تحويل المواد المدعمة عن مقصدها الإمتيازي أين تم إيداعهم الحبس من طرف الجهات القضائية المختصة", حسبما خلص إليه الرائد مكيد.