لفتة جميلة خلال حفل افتتاح كأس آسيا

افتتحت، اليوم الجمعة، بطولة كأس آسيا قطر 2023 بحفل بهيج احتضنه ملعب لوسيل وحضره جمهور غفير.

وشهد الحفل لقطة ملفتة إذ منح كابتن منتخب قطر حسن الهيدوس شرف تأدية قسم البطولة نيابة عن جميع اللاعبين، لكابتن منتخب فلسطين مصعب البطاط.

وكان حفل افتتاح بطولة كأس آسيا مستوحى من أحد أشهر الأعمال الأدبية في القارة الصفراء "كليلة ودمنة".

وتمحور العرض الباهر حول الفصل المفقود في القصة الأسطورية "كليلة ودمنة".

ويتكوّن الكتاب الشهير من 15 باباً رئيسياً يحتوي على قصص خيالية أسطورية بأبطال تشبيهية من الطيور والحيوانات.

كما كانت الترويدة الفلسطينية حاضرة في حفل افتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023.