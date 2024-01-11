نادي بارادو يضيع فرصة الانفراد بالوصافة

فشل نادي بارادو، اليوم الجمعة، في الانفراد بالمركز الثاني في جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، بعدما تعثر على أرضية ميدانه أمام نجم مقرة بنتيجة سلبية.

ولم تفلح هجمات شبان الأكاديمية في فك شفرة دفاع الضيوف والحارس صالحي، لتنتهي المقابلة كما بدأت ويكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما.

وبات نادي بارادو يتقاسم الوصافة رفقة شباب قسنطينة ووفاق سطيف، مؤقتا، برصيد 20 نقطة في انتظار استكمال مواجهات الجولة الثالثة عشر، في حين رفع نجم مقرة رصيده إلى النقطة 16.

النتائج الجزئية والترتيب:

الخميس 11 يناير:

مولودية وهران - شباب قسنطينة 1-4

اتحاد الجزائر- شبيبة الساورة 2-1

الجمعة 12 يناير:

نادي بارادو - نجم مقرة 0-0

السبت 13 يناير:

اتحاد خنشلة- اتحاد سوف

اتحاد بسكرة - مولودية البيض

شبيبة القبائل- جمعية الشلف

وفاق سطيف-نجم بن عكنون

الأحد 14 يناير:

شباب بلوزداد- مولودية الجزائر

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 29 12

2. وفاق سطيف 20 12

--. شباب قسنطينة 20 12

-- نادي بارادو 20 13

5. شباب بلوزداد 19 09

-- اتحاد خنشلة 19 12

-- شبيبة الساورة 19 13

8. اتحاد بسكرة 16 11

-- نجم مقرة 16 13

10. مولودية البيض 15 10

-- شبيبة القبائل 15 11

-- جمعية الشلف 15 12

13. اتحاد الجزائر 14 10

14. نجم بن عكنون 7 11

15. مولودية وهران 6 11

16. اتحاد سوف 4 12