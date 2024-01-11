الرابطة الثانية: نتائج الجولة الـ11 والترتيب

النتائج والترتيب لمباريات الجولة الـ11 لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم التي أقيمت، اليوم الجمعة:

مجموعة وسط-غرب:

نجم القليعة - غالي معسكر 2-1

نصر حسين داي - وداد بوفاريك 0-1

شبيبة تيارت - أمل الأربعاء 0-0

صفاء خميس مليانة - مستقبل وادي سلي 2-0

ترجي مستغانم - رائد القبة 0-0

شباب غير العبادلة - وداد مستغانم 1-1

شباب تموشنت - شباب المشرية 0-0

أولمبي المدية - جمعية وهران 1-1

الترتيب نقاط لعب

1. رائد القبة 26 11

2. ترجي مستغانم 23 11

3. غالي معسكر 20 11

--. نجم القليعة 20 11

5 . شباب تموشنت 18 11

6. جمعية وهران 16 11

--. صفاء خميس مليانة 16 11

--. وداد مستغانم 16 11

9. شبيبة تيارت 12 11

--. وداد بوفاريك 12 11

11. نصر حسين داي 11 11

--. مستقبل واد سلي 11 11

--. شباب المشرية 11 11

14. أولمبي المدية 10 11

--. أمل الأربعاء 10 11

16. شباب غير العبادلة 6 11.

مجموعة وسط-شرق:

مولودية باتنة - أولمبي المقرن 1-1

اتحاد الحراش - وفاق سور الغزلان 2-1

جمعية عين مليلة - هلال شلغوم العيد 2-1

اتحاد خميس الخشنة - شباب برج منايل 0-0

جمعية الخروب - شباب باتنة (لم يجر اللقاء)

مولودية العلمة - مولودية قسنطينة 1-1

نجم التلاغمة - أولمبي آقبو 1-2

اتحاد ورقلة - اتحاد عنابة 0-1

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي آقبو 28 11

2. شباب برج منايل 23 11

3. شباب باتنة 20 10

4. اتحاد خميس الخشنة 19 11

-- . مولودية باتنة 19 11

6. مولودية قسنطينة 18 11

7. هلال شلغوم العيد 15 11

8. نجم التلاغمة 14 11

9. اتحاد ورقلة 13 11

10. وفاق سور الغزلان 12 11

11. أولمبي المقرن 10 11

--. مولودية العلمة 10 11

13. جمعية الخروب 9 10

--. جمعية عين مليلة 9 11

15. اتحاد الحراش 8 11

16. اتحاد عنابة 7 11.