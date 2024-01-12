شغب في الخروب

تسببت أحداث شغب بملعب عابد حمداني بمدينة الخروب في عدم إجراء مواجهة الجمعية المحلية وشباب باتنة، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ11 من الرابطة الثانية هواة.

وبعد فترة من الانتظار، التي ينص عليها القانون، قرر محافظ اللقاء عدم إجراء المواجهة بعد أحداث الشغب المؤسفة واجتياح الأنصار لأرضية الميدان.

وتبادل الفريقان الاتهامات بخصوص الأحداث حيث أكدت الصفحة الرسمية لنادي شباب باتنة تعرض أنصار الفريق لاعتداءات وصفتها بـ"الجبانة" وذلك بعد اجتياح أنصار الخروب للملعب، وأرفقت ذلك بشريط فيديو يبين عدد من الإصابات في صفوف أنصار "الكاب".

من جهته، رد نائب رئيس اللجنة المسيرة لجمعية الخروب، هشام دعاس، على إدارة الضيوف، في تصريحات لإذاعة قسنطينة الجهوية، مبديا أسفه للاجتياح الذي حدث بملعب عابد حمداني، قائلا: "لم نفهم شيئا لهذا السلوك من أنصار الفريق الضيف".

وأضاف: "حاولنا التهدئة مع السيد نزار (رئيس شباب باتنة) الذي رفض لعب المقابلة وبقي يضغط على محافظ اللقاء، يوجد تقرير أمني مع تقرير سنعده بالصور لكون رئيس الشباب منذ الوهلة الأولى جاء بخلفية عدم لعب اللقاء".