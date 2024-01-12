أصداء من بواكي

طيف "البركاوي"

في ذكرى رحيله الأولى، ما يزال طيف فقيد الصحافة الرياضية ومحبوب الجميع بأخلاقه العالية والنبيلة حمزة بركاوي يلاحق جميع أعضاء البعثة الصحفية الحاضرة هنا ببواكي، باستحضار الذكريات التي جمعتنا به، ومعها استذكار كل المخاطر التي تحيط بنا في أداء هذه المهمة، بعد أن رحل الفقيد نتيجة مضاعفات إصابته بالملاريا خلال تغطيته نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. الكل صار متخوفا من أدنى لسعة من حشرة أو تورم في الجلد، حتى وإن سبق ذلك أخذ كل الاحتياطات اللازمة.

تغطية صحفية "جزائرية" قياسية

كما جرت العادة، قدمت الجزائر واحدة من أكبر البعثات الصحفية التي تنقلت إلى كوت ديفوار لتغطية العرس القاري، مسؤول الاعتمادات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المكلف بموقع بواكي، وخلال سحبنا للاعتماد الخاص بنا أول أمس، تحدث عن قرابة 100 اعتماد خاص قدمه ويستعد لتقديمه للصحفيون الجزائريون، بالمقابل ولحد يوم أمس لم يسجل سوى صحفي موريتاني فقط، وغياب تام للصحفيين من بوركينافاسو وأنغولا، الأكيد أن البعثة الصحفية الجزائرية من قنوات خاصة وعمومية وجرائد ومواقع إلكترونية أكبر بكثير مما سجل في الدورة الأخيرة بالكاميرون.

أسعار الإيواء نار..

طبيعة مدينة بواكي التي هي أقرب في بنيتها التحتية إلى قرية كبيرة منها إلى مدينة ثانية في البلاد، وأمام قلة مرافق الإيواء و "شح" الفنادق، الذي يقابله طلب قياسي بسبب نهائيات الكان، فُرض ارتفاع كبير في الأسعار وقلة الخيارات.. وللحصول على غرفة "نظيفة" في إقامة أو فندق، عليك أن تدفع 50 يورو كأقل شيء، كما أن أسعار الأكل والسلع الغدائية مرتفعة أيضا، خاصة أن أغلبها مستورد.

..والطقس حار

سمعنا قبل وصولنا بأن الطقس في بواكي ونتيجة بعدها عن الساحل أفضل من العاصمة الاقتصادية أبيدجان، خاصة من ناحية الرطوبة، لكن عند الوصول لم نشعر بذلك، فالطقس حار جدا خاصة في فترة الظهيرة، والأمور على ضوء هذا لن تكون سهلة بالنسبة للعناصر الوطنية، خاصة خلال المباراة الثانية الأصعب والأكثر تعقيدا أمام منتخب بوركينافاسو، والتي ستكون في "ذروة" الحرارة، الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي.

شعبية جارفة لمحرز

يضم المنتخب الوطني عددا من نجوم الكرة الإفريقية الذين ينشطون أو كانوا ينشطون في أندية عريقة، لكن للنجومية والشعبية هنا في بواكي عنوان واحد اسمه رياض محرز.. نجومية لم تتأثر بانتقاله إلى البطولة السعودية. يكفي فقط أن تتابع الحصة التدريبية لـ "الخضر"، التي تجرى بملعب الكلية الكلاسيكية، وهي ثانوية عريقة هنا بنظام شبه داخلي، حتى يصدح الطلاب من مقر إقامتهم المطل على الملعب باسم النجم السابق لمانشستر سيتي دون غيره من الأسماء، على أمل أن تترافق هذه الشعبية والنجومية بأداء يرقى من قائد "الخضر" لهذا الشغف الذي يحيط به، ويساهم كما فعل في 2019 في قيادة منتخبنا لأفضل النتائج.

صلاة الجمعة في الفندق

لاعتبارات تنظيمية، أدى عناصر المنتخب الوطني صلاة الجمعة بمقر إقامتهم في فندق الملعب، بعد الاستنجاد بإمام مسجد محلي، وهذا بعد أن قام اللاعبون بجولة خفيفة أمام مقر إقامتهم، وسط تفاعل دائم للسكان مع نجم "الخضر" رياض محرز، مع التذكير بأن نسبة المسلمين في مدينة بواكي تتجاوز 80%، مع انتشار المساجد في مختلف الأحياء والزوايا، ليكون أبرزها المسجد الكبير ببواكي.

وصول رؤساء الرابطات يوم 14 جانفي

تحمل طائرة الخطوط الجوية الجزائرية ليوم 14 جانفي الجاري رؤساء الرابطات المختلفة، الولائية منها والجهوية، الذين لبوا دعوة الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى حضور نهائيات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، مع تكفل تام بمصاريف النقل والإقامة، وهو تقليد دأبت عليه الفاف خلال السنوات الماضية، حيث سجل رؤساء الرابطات حضورهم في مختلف المحافل الدولية والقارية كـ "ضيوف شرف".