المديرية العامة للضرائب تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد.

وأوضحت المديرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن موقعها الجديد https://mfdgi.gov.dz/ فضاء عصري للاتصال والتبادل مع مختلف المستعملين، يضمن لهم أكثر تفاعلية وسهولة في التصفح.

ويندرج هذا الاهتمام بالموقع الإلكتروني، ضمن مساعي المديرية العامة للضرائب الهادفة إلى وضع المكلفين بالضريبة والمواطنين في محور اهتماماتها، وتقديم معلومات وخدمات تتكيف مع انشغالات المستخدمين، حسب ذات البيان. كما دعت المديرية العامة للضرائب، كافة المستخدمين لاكتشاف مختلف الخدمات الرقمية المقدمة بالإضافة الى الفقرات الجديدة الخاصة بالجباية.