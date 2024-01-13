بيان هام من وكالة "عدل"

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم السبت، عن إطلاق عملية بيع بالتراضي لمحلات تجارية وخدماتية، في العديد من الأحياء السكنية بصيغة البيع بالإيجار في ولايات البلاد.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن التسجيل الأولي لاقتناء هذه المحلات، يتم عبر الولوج إلى موقعها الإلكتروني والضغط على الخانة "بيع المحلات"، مؤكدة أنه يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي، يحمل الجنسية الجزائرية، التقدم لشراء هذه المحلات.

ويتوجب على كل مسجل التقرب إلى المديريات الجهوية أو المديريات الولائية للوكالة، في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ التسجيل خلال الأيام المفتوحة (من يوم الأحد إلى يوم الخميس). وفي حالة عدم احترام هذه الآجال، يتم إلغاء التسجيل تلقائيا، ولا يتم قبول أي طعن.