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رياضة

الحكمان الجزائريان بن براهم وغربال في غرفة الفار

13 جانفي 2024 ()
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يستهل الحكمان الدوليان الجزائريان لحلو بن براهم ومصطفى غربال مشاركتهما في النسخة رقم 34 من كأس إفريقيا للأمم من حافلة غرفة التحكيم بتقنية الفيديو حيث اختارت لجنة التحكيم لـ"الكاف" لحلو بن براهم حكما في تقنية "الفار" لمباراة نيجيريا وغينيا الاستوائية (لحلو سيشارك كحكم في تقنية الفيديو فقط)

فيما اختير مصطفى غربال (حكم رئيسي) ومساعده مقران قوراري للإشراف على ذات التقنية في مباراة غانا والرأس الأخضر يذكر أن لجنة التحكيم لـ"الكاف" كانت اختارت الثلاثي المذكور إلى جانب الحكم الرئيسي مصطفى قاموح و الحكم المساعد عباس أكرم زرهوني والثنائي لم يعين حتى كتابة هذه الأسطر.

 

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