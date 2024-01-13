جلسة صلح بين عرشين من ولايتي الجلفة والأغواط

أشرف الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ بن العربي علي رفقة رئيس المجلس العلمي بولاية الجلفة الشيخ قوييم ميلود ورئيس مجلس سبل الخيرات عمراوي بلقاسم وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولايي ونواب عن مجلس الأمة وأعيان وشخصيات على جلسة صلح بين عرشين وقعت بينهما مناوشات فردية قبل نحو سبعة أشهر أحدهما من ولاية الجلفة والعرش الثاني من ولاية الأغواط لأن مكان نزولهما لتتبع الماء والعشب بمنطقة حدودية حدثت المناوشات ووقع الخلاف ما جعل عدة أطراف تتدخل للتهدية والصلح وبمرور الأشهر بدأ الانفراج ليتم الصلح النهائي منتصف نهار هذا السبت ببلدية الإدريسية بولاية الجلفة وبكلمات ومداخلات تبرز فضائل التسامح والعفو تم الصلح بمأدبة غداء على شرف الحضور وتكريم الشخصيات البارزة في الصلح بقصيدة شعرية للدكتور محمد بن الابقع من جامعة زيان هاشور بالجلفة.