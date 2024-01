CAN-2023: Deux arbitres algériens sélectionnés

Les représentants de l'arbitrage algérien, en l'occurrence Mustapha Ghorbal (Arbitre directeur) et Lahlou Benbraham participent officiellement à la 34ème édition de la coupe de la CAN dans la technique de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

La commission d’arbitrage de la CAF a choisi Lahlou Benbraham comme arbitre dans la technique du VAR pour le match opposant le Nigéria à la Guinée équatoriale alors que Lahlou participera en qualité d’arbitre dans la technique du VAR uniquement.

Mustapha Ghorbal (Arbitre directeur) et son assistant Mokrane Guourari ont été choisis pour la technique du VAR pour le match opposant le Ghana au Cap-Vert.