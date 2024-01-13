بشار: الاستعانة بأطفال المدارس القرآنية في صلاة الاستسقاء

شارك اليوم العشرات من أطفال وطلبة المدارس القرآنية في صلاة الاستسقاء، التي حضرها أئمة ومعلمي قرآن والسلطات الولائية.

جموع المصلين الذين تجمعوا في ساحة كبيرة وسط المدينة، عرفت حضور معتبرا من المواطنين أغلبهم من أطفال المدارس القرآنية، وهو ما علق عليه أحد الأئمة المعروفين الشيخ مهيدي عبدالرحمن في صفحته على الفايسبوك بالقول:"دعاء الطفل أقرب إلى الإجابة لأنه لا ذنب عليه حيث لم يَجْرِ عليه قَلَم التكليف.ولذا استحب بعض أهل العلم خروج الصبيان لصلاة الاستسقاء ء ا فكيف إذا كان هذا الصبي ممن يتلون كتاب الله ويسعى في حفظه وتجويده".