Communiqué important de l’AADL

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), a annoncé le lancement d’une opération de vente de gré à gré de locaux commerciaux et de services dans plusieurs cités AADL dans différentes wilayas du pays.

La préinscription pour l’acquisition de ces locaux se fait via son site web et en cliquant sur la rubrique « vente des locaux », soulignant que toute personne physique ou morale de nationalité algérienne peut postuler pour l’achat de ces locaux, a précisé l’agence.

Les souscripteurs doivent se rapprocher des directions régionales ou des directions de wilaya de l’agence dans un délai n’excédant pas 48 heures à partir de la date d’inscription pendant les jours ouvrables (de dimanche à jeudi).

En cas de non-respect de ces délais, l’inscription sera automatiquement annulée et aucun recours ne sera accepté.