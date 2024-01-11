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أخبار الوطن

العثور على رفات شهداء بتبسة

13 جانفي 2024 ()
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تمكنت سلطات ولاية تبسة من العثور واستخراج رفات 49 شهيدا توفوا خلال الثورة التحريرية.

وکشف والي ولاية تبسة، سعيد خليل، عن استخراج ونقل رفات 49 شهيدا سقطوا في معارك شهيرة خلال مواجهة المستعمر الفرنسي ببلدية ثليجان.

وأشار الوالي إلى أنه تم تحديد هوية 6 شهداء، فيما ستتم إجراءات الدفن بعد تحديد هوية باقي الرفات.

وحسب المتحدث فإن عملية البحث تعود إلى شهر أكتوبر الماضي بعد ورود معلومات تفيد بوجود رفات شهداء ببلدية ثليجان على مستوى الولاية، أين تم تنصيب لجنة لتقصي الحقائـق قبل 10 أيام.

وذكر والي تبسة أن الشهداء الذين عثر عليهم نقلوا إلى مدينة ثليجان بعد استشهادهم في معركة طاحنة مع المستعمر الفرنسي قادها الشهيد شيحاني بشير، وكذا معركتي أم الكماكر والزرقة.

 

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