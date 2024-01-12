قبيل "الكان" .. حرب كلامية بين مصر والمغرب

رد مهاجم منتخب مصر، مصطفى محمد، على تصريحات لاعب المنتخب المغربي، عز الدين أوناحي بخصوص تتويجات "الفراعنة" بالكأس القارية.

وقال لاعب نادي نانت، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بأبيدجان : "لم أتابع ما قاله عز الدين لكن نحن أحرزنا لقب إفريقيا سبع مرات".

وأضاف مصطفى محمد: "أطالب أوناحي أن يلعب مثلنا ويحرز الألقاب".

وكان أوناحي قد قال في تصريحات صحفية قبل أيام: "منتخب مصر الذي فاز بـ 7 ألقاب لكأس أمم إفريقيا لا يقدم مستوى جيد، لكنه يستطيع إدارة المباريات".

وأضاف لاعب مرسيليا: "يمكنك أن تسيطر على اللقاء، لكن بإمكانهم التسجيل 1-0 من ركلة ثابتة ومن ثم يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا".

وكان المنتخبان قد التقيا خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في ربع النهائي، وانتهت المواجهة بتفوق "الفراعنة" بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد اللجوء للأشواط الإضافية.